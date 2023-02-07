İnegöl'de deprem seferberliği devam ediyor

İnegöl'de deprem bölgeleri için dün başlatılan yardım seferberliği bugün de artarak devam ediyor. İnegöl halkı hem yardım getirmede hem de yardımların paketlenip araçlara yüklenmesinde adeta birbirleri ile yarışıyor.

Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem sonrası dün tüm yurtta olduğu gibi İnegöl'de de adeta seferberlik ilan edildi. İlçe halkı, İnegöl Belediyesi'nin başlattığı yardım kampanyasına destek vermek için gün boyu yardım toplama alanına akın akın malzeme taşıdı. İlk gün İnegöl'den 25 tır ile 12 kamyon yardım malzemesi deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Yardım tılarları deprem bölgelerine ulaşmaya başladı

İnegöllü vatandaşların deprem bölgeleri için sürdürdüğü yardım seferberliği, bugün de artarak devam ediyor. Deprem bölgesindeki eksiklikleri gidermek adına sağladığı eşya yardımları tırlara imece usulü ile yüklenip gönderilmeye devam ediyor. Bir yandan da yardım tırları deprem bölgelerine ulaşarak yaraları sarmak adına AFAD tarafından dağıtılıyor.

İnegöl tek yürek

Bugün Yunus Emre Spor Kompleksi ve Kültürpark içi Spor salonunda devam eden yardım malzemesi toplama çalışmalarına İnegöllü gençler, belediye ekipleri, kadınlar, öğrenci ve öğretmenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, polis ve jandarma ekipleri ile gönüllü vatandaşlar hem paketleme hem de tırlara yükleme işlemine destek veriyor. Yüklenen tırlar vakit kaybetmeden deprem bölgelerine ulaşmak üzere yola çıkıyor.

Yardım malzemeleri toplanmaya devam ediyor

Öte yandan, yardım malzemesi toplama işlemi de devam ediyor. Ancak kullanılmış yardım malzemeleri kabul edilmiyor. Vatandaşlar kullanılmamış yardım malzemelerini Yunus Emre Spor Kompleksi ve Kültürpark içi Spor Salonuna getirmeye devam ediyor.