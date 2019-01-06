İnegöl'de dev koltuk yapıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 metre yüksekliğinde ve 400 kilo ağırlığında koltuk üretildi. 15 günde yapılan koltuk büyük ilgi görüyor.

Bursa-Ankara karayolu üzerindeki bir mobilya AVM'sinde sergilenen devasa koltuk yoğun ilgi gördü. AVM'nin başkanı vekili Semih Özsaraç, "Görmüş olduğunuz berber koltuğunun Türkiye'de eşi ve benzeri yok. Bizim buradaki amacımız bizlerden alışveriş yapan değerli müşterilerimiz evlerine giderken buradan fotoğraf çektirerek bizden bir hatıra götürmelerini istedik. Aynı zamanda çok dikkat çekti. Mobilya AVM'miz yol boyunda olduğu için burayı kullanan birçok sürücü durarak bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor. Bu da bizleri çok mutlu ediyor. İlk izlenimler ve tepkiler olumlu yönde. Bu koltuk 15 günde yapıldı. 4 metre yüksekliğinde, 3 metre eninde yapılanan koltuğa yaklaşık 40 metre kumaş kullanıldı. Koltuğun yapım aşaması iki hafta sürdü ve yaklaşık 15 kişi çalıştı" dedi.