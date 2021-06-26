İnegöl'de ‘En baba Şenlik' etkinliği

İnegöl Belediyesi'nin Babalar Günü'ne özel gerçekleştirdiği “En Baba Şenlik” etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu. Gün boyu devam eden şenlikte, hem çocuklar hem aileleri gönüllerince eğlendi.

Geçtiğimiz hafta kutlanan Babalar Günü'ne özel İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği etkinlik, hava muhalefeti nedeniyle ertelenmişti. 1 hafta gecikmeli olarak bu hafta yapılan “En Baba Şenlik” isimli babalar günü eğlencesi, güneşli havada büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

İnegöl Belediyesi babalar ve çocukları için eğlence dolu bir şenlik düzenledi. Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan Amfi Tiyatro karşısındaki yeşil alanda bugün 14.00'da başlayan Babalar Günü Şenliğinde; illüzyon gösterileri, kukla gösterileri, bando konseri, resim yarışması, maskotlar ve sürpriz hediyeler ile daha pek çok oyun katılımcılara sunuldu. Sadece babalar ve çocukları değil, annelerin de katılarak renk kattığı şenlikte, çocuklar gün boyu doyasıyla eğlendi. Sahne gösterilerinden babalar ve anneler arasında yapılan yarışmalara kadar pek çok farklı etkinlik, bu özel günde İnegöl halkıyla buluştu. Güneşli havanın da etkisiyle etkinlik alanı dolup taşarken, babalar günü şenliği adeta İnegöl'de yaz etkinliklerinin başlangıcı oldu.