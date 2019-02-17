İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İnegöl'de en işlek cadde çöktü

Bursa’nın İnegöl ilçesinin en işlek caddesinde göçük meydana geldi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinin en işlek caddesinde göçük meydana geldi. Derin olan çukur yayalar ve araçlar için tehlike saçarken, vatandaşlar çöken yolun başına karton kutu koydu. Daha sonra gelen yetkililer çöken yolun başına dubalar koydu.


İstiklal Caddesi ile Şebboy Caddesi'nin kesiştiği kavşakta yolun bir bölümü çöktü. Çöken yol büyük tehlike arz ediyor. Vatandaşlar her hangi bir arabanın veya insanın düşmemesi için çöken yolun başına karton kutu koydu. Yolda dev çukuru gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. İlerleyen saatlerde ise yetkililer çöken yolun başına dubalar koyarak etrafını şeritle çevirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.