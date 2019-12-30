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İnegöl'de eş zamanlı operasyonlar

Bursa’nın İnegöl ilçesinde aranan şahıslara yönelik yapılan operasyon kapsamında 20 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde aranan şahıslara yönelik yapılan operasyon kapsamında 20 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, kapılar koç başlarıyla kırılıp evlere girildi.


Edinilen bilgiye göre, İnegöl İlçe Emniyet Müdürülüğü ekipleri Letafet ve Mesudiye sokaktaki 20 farklı adrese sabaha karşı eş zamanlı baskın yaptı. Kapıları koç başlarıyla kıran Özel Harekat polisleri evlere girdikten sonra şüpheli şahısların üzerinde ve evlerde arama yapıldı. Operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişi gözaltına alınırken, bir adet tabanca ve çok sayıda mermiye de el konuldu. Aranan ikametlerde uyuşturucu maddeye rastlanmadı. Tahkikat devam ediyor.

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