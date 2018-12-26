İnegöl'de facia teğet geçti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafiğin yoğun olduğu cadde üzerinde göçük oluştu. Bir vatandaş aracıyla göçüğe düşmekten son anda kurtulurken, belediye ekipleri yolda çalışma yaptı.

Alınan bilgiye göre, İnegöl Mobilyacılar Sanayi Bölgesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde göçük meydana geldi. Asfaltın çökmesi sonucu oluşan göçük yolu kullanan araçlar için tehlike oluştururken, göçüğe düşmekten son anda kurtulan sürücü durumu polis ekiplerine bildirdi. Belirtilen yere gelen emniyet ekibi göçük oluşan bölgenin çevresinde dubalar ile güvenlik önlemi aldı.

Göçüğün, yeraltı su hattında oluşan sızıntıdan kaynaklandığı tahmin edilirken, onarım için belediye ekipleri çalışma başlattı.