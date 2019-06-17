İnegölde feci kaza: 4 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kamyonet ile otomobil çarpışırken, 4 kişi yaralandı.

Kaza Tahtaköprü yolu üzerinde meydana geldi. Süleyman A. idaresindeki kamyonet ile Şener G. yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada sürücüler ile kamyonette bulunan yolcular Celal A. ve İsmail A. yaralandı. 4 yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.