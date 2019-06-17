İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İnegölde feci kaza: 4 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kamyonet ile otomobil çarpışırken, 4 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kamyonet ile otomobil çarpışırken, 4 kişi yaralandı.


Kaza Tahtaköprü yolu üzerinde meydana geldi. Süleyman A. idaresindeki kamyonet ile Şener G. yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada sürücüler ile kamyonette bulunan yolcular Celal A. ve İsmail A. yaralandı. 4 yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.