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İnegöl'de festival coşkusu

İnegöl Belediyesi tarafından düzenlenen 32’nci Uluslararası Kültür Sanat Festivali kapsamında bir araya gelen 11 farklı ülkenin halk dansları ekipleri, muhteşem bir gösteriye imza attı.

İnegöl Belediyesi tarafından düzenlenen 32'nci Uluslararası Kültür Sanat Festivali kapsamında bir araya gelen 11 farklı ülkenin halk dansları ekipleri, muhteşem bir gösteriye imza attı.


İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği 32'nci Uluslararası Kültür Sanat Festivali tüm hızıyla sürüyor. Festival kapsamında ilçenin her noktasında ayrı etkinlikler devam ederken, 11 ülkenin halk dansları ekipleri Yeniceköy AGM'de muhteşem bir gösteriye imza attı. Adige Cumhuriyeti, Arjantin, Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Gürcistan, KKTC, Kuzey Makedonya, Özbekistan, Polonya ve Ukrayna halk dansları ekipleri, gösterileriyle izleyenleri mest etti.


Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit ile konuk delegasyonların da izlediği gösterilere, Yeniceköy Mahallesi sakinlerinin ilgisi yoğun oldu.

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