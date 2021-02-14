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İnegöl'de gençler kısıtlamayı hiçe sayıp top oynadı

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları devam ederken, Bursa’nın İnegöl ilçesinde gençler kısıtlamaya rağmen kendilerini sokağa attı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları devam ederken, Bursa'nın İnegöl ilçesinde gençler kısıtlamaya rağmen kendilerini sokağa attı.


Kısıtlamalar devam etmesine rağmen kurallara uymayan gencinden yaşlısına birçok vatandaş kameralara takıldı. Evde kalmaktan sıkılan vatandaşlar, kendilerini sokağa attı. Ortaya ise istenmeyen görüntüler çıktı. İnegöl'de bir grup genç hafta sonu kısıtlamalarında arkadaşlarıyla birlikte top oynadı. Sosyal mesafe ve maskenin de olmadığı gençler kameraya yansıdı.

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