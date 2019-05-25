İnegöl'de gönüller Kuran-ı Kerim tilavetiyle mest oldu

İnegöl Belediyesi'nin ramazan ayı boyunca 8 gece gerçekleştireceği Kuran-ı Kerim tilaveti ve teravih namazı programları, 2014 Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması Dünya Birincisi Hafız Alpcan Çelik katılımıyla gerçekleştirildi.

İnegöl Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerife özel etkinlikler kapsamında teravih programlarıyla ilçe halkını buluşturuyor. Geçmiş yıllarda da düzenlenen teravih programları kapsamında; ramazan ayı boyunca 8 farklı camide Kuran-ı Kerim okuma yarışmasında dereceler elde etmiş hafızlar, İnegöllüler için Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirip teravih namazı kıldırıyor. 2014 Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması Dünya Birincisi Hafız Alpcan Çelik Yeni Cami'de okuduğu Kuran-ı Kerim'le gönülleri fethetti.

Teravih programından sonra Osmanlı Şerbeti ikramı da yapılırken, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban cemaatle bir araya gelerek sohbet etti.