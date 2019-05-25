İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İnegöl'de gönüller Kuran-ı Kerim tilavetiyle mest oldu

İnegöl Belediyesi’nin ramazan ayı boyunca 8 gece gerçekleştireceği Kuran-ı Kerim tilaveti ve teravih namazı programları, 2014 Kur’an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması Dünya Birincisi Hafız Alpcan Çelik katılımıyla gerçekleştirildi.

İnegöl Belediyesi'nin ramazan ayı boyunca 8 gece gerçekleştireceği Kuran-ı Kerim tilaveti ve teravih namazı programları, 2014 Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması Dünya Birincisi Hafız Alpcan Çelik katılımıyla gerçekleştirildi.


İnegöl Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerife özel etkinlikler kapsamında teravih programlarıyla ilçe halkını buluşturuyor. Geçmiş yıllarda da düzenlenen teravih programları kapsamında; ramazan ayı boyunca 8 farklı camide Kuran-ı Kerim okuma yarışmasında dereceler elde etmiş hafızlar, İnegöllüler için Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirip teravih namazı kıldırıyor. 2014 Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması Dünya Birincisi Hafız Alpcan Çelik Yeni Cami'de okuduğu Kuran-ı Kerim'le gönülleri fethetti.


Teravih programından sonra Osmanlı Şerbeti ikramı da yapılırken, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban cemaatle bir araya gelerek sohbet etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.