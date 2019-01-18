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İnegöl'de göz gözü görmüyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde dün geceden beri yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün geceden beri yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor. Görüş mesafesinin 5 metrenin altına düştüğü yollarda sürücüler zor anlar yaşıyor.


Dün gece saatlerinden itibaren İnegöl merkezinde etkili olan yoğun siste görüş mesafesi 5 metrenin altına düştü. Bursa-Ankara yolu ve İnegöl Alanyurt güzergahında yollarda seyir halinde bulunan sürücüler zor anlar yaşarken, herhangi bir kazaya karışmamak için yoğun çaba harcadılar. Hava sıcaklığı -2 derece olarak ölçülürken, sis de etkisini gösterirdi. Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları hususunda ikaz etti.

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