İnegöl'de göz gözü görmüyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün geceden beri yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor. Görüş mesafesinin 5 metrenin altına düştüğü yollarda sürücüler zor anlar yaşıyor.

Dün gece saatlerinden itibaren İnegöl merkezinde etkili olan yoğun siste görüş mesafesi 5 metrenin altına düştü. Bursa-Ankara yolu ve İnegöl Alanyurt güzergahında yollarda seyir halinde bulunan sürücüler zor anlar yaşarken, herhangi bir kazaya karışmamak için yoğun çaba harcadılar. Hava sıcaklığı -2 derece olarak ölçülürken, sis de etkisini gösterirdi. Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları hususunda ikaz etti.