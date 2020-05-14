İnegöl'de hemşirelere anlamlı ziyaret

Hemşireler Haftası nedeniyle İnegöl Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Belediye Başkanı Alper Taban, başarılı bir pandemi süreci geçirildiğini vurgulayarak “Bu süreçte de en büyük katkı sizindir” dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban, Hemşireler Haftası nedeniyle beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve parti yöneticileriyle bazı meclis üyelerinin katılımıyla İnegöl Devlet Hastanesini ziyaret etti. Burada Hastane Başhekimi Uzman Doktor Hayrettin Göçmen ile birlikte hastanede görev yapan hemşirelerle buluşan Başkan Taban, sosyal mesafeye dikkat edilerek yapılan oturma düzeninde pandemi sürecini değerlendirdi.

Başkan Taban, hemşireler haftasını kutlayarak başladığı konuşmasında “Daha önce tecrübe etmediğimiz bir salgını hem ülke olarak hem şehir olarak bu derece ciddi anlamda ilk defa tecrübe ediyoruz. Gerçekten çok ciddi sonuçlar doğurduğunu da gördük ve görmeye devam ediyoruz. Başta Cumhurbaşkanımızın, Sağlık Bakanımızın, ilgili bilim kurulları ve heyetlerin yaptığı çalışmalar, yerelde biz yöneticilerin, kıymetli hemşirelerin, sağlık personelinin doktorların ve tüm kademelerin gayretli çalışmaları neticesinde gerçekten çok iyi bir süreç götürdük. Ben huzurlarınızda hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu süreçten etkilenen arkadaşlarımız da oldu. Hepsine geçmiş olsun dileklerini iletiyorum” dedi.

En büyük katkı sizindir

Korona virüs sürecinde Türk Milletinin kötü günde nasıl bir araya geldiğinin bir örneğinin yaşandığına da değinen Taban, “Sizi gerçekten sizin kadar anlama şansımız yok. Ama siz anlamaya çalıştığımızı ifade etmek istiyorum. Gerek belediyemizin imkanlarını, gerek hükümetimizin, Bakanlıklarımızın imkanlarını ilçemiz adına kullanmaya, sefer etmeye gayret gösterdik. Dezenfekte çalışmaları yaptık. Şehrin içerisinde yoğun kullanılan cadde, sokak ve kaldırımlarda, parklarda, duraklarda temizlikler yaptık. Dezenfekte cihazları yerleştirerek vatandaşın bundan istifade etmesini sağlamaya çalıştık. Meslek edindirme kurslarımızdaki hocalarımız, kursiyerlerimiz ve yöneticilerimizin katkılarıyla maske üretimi yaptık. Gönüllü vatandaşlarımız da buna katıldı. Bu bize şunu gösterdi, biz zor zamanlarda çok güzel bir araya gelebiliyoruz. Omuz omuza verip bir ve beraber olabiliyoruz. Bunlar bizim Türk Milletinin en önemli özellikleri. Yurt dışında yaşananları da gördük. Kaderine terk edilmiş yaşlılar, hastanelerdeki yoğunluğun verdiği neticeler, yerlerde yatan, koridorlarda yatan insanlar. Ben ülkemle gurur duydum. Yapılan tesislerden dolayı gururlandım bu ülkenin bir evladı olmaktan. Çok başka duygular yaşadık ve yaşamaya da devam ediyoruz. Bu süreçte de en büyük katkı sizindir. Bugün de hemşireler haftası nedeniyle sizlerle buluşmak istedik” ifadelerinde bulundu.

AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş da hemşireler haftasını kutlayarak gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Hemşirelere çiçek takdimi de yapıldı.