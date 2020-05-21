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İnegöl'de iki araç çarpıştı: 4 yaralı

Alanyurt yolu üzerinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre, İnegöl-Alanyurt yolunda Sinan G. (27) yönetimindeki 16 KEP 21 plakalı hafif ticari araç ile metal sanayi kavşaktan çıkan Emine S.(40) yönetimindeki 16 BTP 77 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada yaralanan Faik G. ve Ahmet G,. Arzu A. ve Emine S'nin yardımına kazayı görenler yetişti. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ile polis sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Öte yandan kaza sonrası toplanan kalabalığın sosyal mesafeyi hiçe saydığı görülürken, polis ekipleri kalabalık grubu dağıttı.

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