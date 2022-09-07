İnegöl'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında İnegöl-Domaniç karayolu İnegöl'ün Hamamlı Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Tahtaköprü Mahallesi'ne seyir halinde olan sürücü Mustafa G. (53) yönetimindeki 16 CPU 27 plakalı otomobil, Ortaköy yolundan çıkan Mustafa A. (40) yönetimindeki 16 AEP 287 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savruldu. Olay yerine çok sayıda 112 ve Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu sürücüler ile 16 CPU 27 plakalı otomobildeki yolcular Nuriye G. (52) ile Kadriye K. (58) yaralandı. 4 yaralı olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.