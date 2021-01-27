İnegöl'de "İklim Değişikliği Eylem Planı" çalışmaları başladı

İnegöl Belediyesi, "İklim Değişikliği Eylem Planı"nı hazırlamak için çalışma başlattı.

İklim Değişikliği Eylem Planı için İnegöl Belediyesi de harekete geçti. Belediye Başkanı Alper Taban'ın talimatlarıyla bir süre önce Uludağ Üniversitesinden Prof. Dr. Sıddık Cindoruk'un öncülüğünde başlayan çalışmalara, şehrin tüm dinamikleriyle iştirak edilmesi için İklim Değişikliği Eylem Planı tanıtım toplantısı düzenlendi. Başkan Alper Taban, “Bugün İnegöl'ümüzün çok önemli bir meselesini, planlamasını konunun paydaşlarıyla konuşuyor olacağız. Burada kimler var; Ticaret ve Sanayi Odamızın Başkanı, DSİ'den kıymetli yöneticilerimiz, Bursa Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüzden değerli yöneticilerimiz, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzden, Uludağ Üniversitemizden çok değerli danışman hocamız, BUSKİ Genel Müdürlüğümüzün İl ve İlçe düzeyinde temsilcileri, İlçe Milli Eğitim, İlçe Sağlık ve İlçe Tarım Müdürlüklerimiz, UEDAŞ, İNGAZ temsilcilerimiz, Mobilyacılar Oda Başkanımız, Ziraat Oda Başkanımız, İnşaat Mühendisleri Oda Başkanımız, Muhtarlar Derneği Başkanımız, Kent Konseyi Başkanımız, Belediyemizin bir organı olan çevre komisyonumuz, Başkan Yardımcılarım, Daire Müdürlerim ve çalışma arkadaşlarım aramızda. İnegöl'ün hızlı büyümesini, hızlı gelişmesini en yakından, en derinden hisseden bu dinamikler. Burada olamayan pek çok STK'mız da var. Bizler bugün burada İklim Değişikliği Eylem Planı noktasında yapacağımız hazırlıkları, bu süreç nereye evriliyor bunları sizinle konuşmak istiyoruz” dedi.

“Hızla büyüyen bir İnegöl var” sözleriyle konuşmasını sürdüren Taban, şöyle devam etti:

“İnegöl, bütün sektörleriyle, başta mobilya olmak üzere gelişmeye devam ediyor. Bu konuda tabi bunun olumlu ve olumsuz etkilerini her şehirde olduğu gibi bizim şehrimizde de görmemiz olası. Burada pozisyon almamız gerektiğine inanıyoruz. İklim Değişikliği Eylem Planı da aslında baktığımızda dünyada yeni bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Biz bunu şehrimizde daha ziyade hava kirliliği olarak konuştuk. Yer yer sanayinin getirdiği bir takım olumsuzluklar olarak konuştuk. Ancak insanın yaşadığı her yerde bir takım olumsuzluklar olması yadsınamaz. Biz de bu olumsuzlukları oluşturacağımız planlar dahilinde ortadan kaldırmak istiyoruz. Evet çevre başlığı altında hava kirliliği gibi su kaynaklarının kullanımının daha doğru olması gibi, topraklarımızın kirlenmemesi gibi pek çok konuda parçasal anlamda çalışmalar yapıldı. Biz bugün artık bir bütüne giden planlamayı konuşmak istiyoruz. Burada daha önce şehrimizle ilgili makro düzeyde yaptığımız ve hala çalışmaya devam ettiğimiz belli konu başlıkları da var. Bunlardan biri şehrimizde sivil gönüllülerin de içerisinde yer aldığı Afet Eylem Planını hazırladık. Yine ulaşımla ilgili İnegöl'ün hızla artan nüfusu, hızla artan araç trafiği noktasında master bir ulaşım planına ihtiyaç var. Bununla ilgili de yine paydaş firmamızla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tabi şehirleşme noktasında da ciddi adımlar atmaya ihtiyacımız var. Sanayi alanlarımız var, konut alanlarımız var. Bunların birbirleriyle etkileşimini minimize edecek planlamaları ve gerçekten mimari anlamda en güzel şehir örneğini ortaya koyabilmek adına kentsel dönüşüm stratejik planını ortaya koymaya devam ediyoruz. Tabi bunlar bir çırpıda ortaya koyabileceğimiz çalışmalar değil. Muhtemelen bugün çalışmasını başlatmış olduğumuz İklim Eylem Planı da minimum 1 yıl devam edecek bir çalışmanın ürünü olacak. Ancak bununla ilgili bir masa etrafında toplanabilmek, kısa, orta ve uzun vade planlarımızı yapıyor olmak bile bu şehir için çok kıymetli.”

Başkan Taban'ın konuşmasının ardından İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Serdar Zorluer bir sunum yaptı. İklim Değişikliği Eylem Planının 7 maddeden oluşan yol haritasını paylaşan Zorluer'in ardından ise Prof. Dr. Sıddık Cindoruk İklim Değişikliği Eylem Planına ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Akabinde toplantı paydaşların karşılıklı istişareleri ile devam etti.