İnegöl'de istihdama katkı

Belediye İstihdam Merkezi, İnegöl Organize Sanayi Bölgesinde hizmet veren Mahmutoğlu Tekstil firmasının kadın-erkek 40 personel alımı yapacağını duyurdu.

İstihdam Merkezi, 40 personel alımı yapılacak yeni bir iş duyurusu paylaştı. İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada, İnegöl OSB'de üretimini sürdüren Mahmutoğlu Tekstil firmasında çalışmak üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstihdam Merkezimizle işbirliği yapan firma, tekstil üretim tesisinde çalışmak üzere personel alımı yapacağını duyurdu. Firmada çalışmak üzere kadın-erkek toplam 40 personel alımı yapılacak. Başvurular 25 Ağustos Çarşamba günü 14.00'da Sâni Konukoğlu Konferans Salonunda alınacak. Yapılacak alımla ilgili teferruatlı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilirler."