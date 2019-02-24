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İnegöl'de kaçak içki ele geçirildi

Bursa’da jandarma ekipleri, durdurdukları aracın içerisinde kaçak içki ele geçirdi.

Bursa'da jandarma ekipleri, durdurdukları aracın içerisinde kaçak içki ele geçirdi.


Alınan bilgiye göre, Bursa'nın İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 43 adet çeşitli içki ele geçirildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede içkilerin kaçak olduğu anlaşıldı. Kaçak içkilere jandarma ekipleri el koydu.


Araç sürücü S.H. gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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