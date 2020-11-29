İnegöl'de kaçak içki operasyonu

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre İnegöl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince yapılan çalışmalarda sahte içki satıldığı tespit edilen bir iş yeri takibe alındı.İş yerine bir müşteri geldiğinde kasanın alt kısmından iki kaçak içki çıkartarak satmaya çalıştığı görülmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. İçki satışı yapan E. G. isimli şahıs gözaltına alındı. Bahse konu şahsın ikametinde ve iş yerine yapılan aramalarda; 8 şişe gümrük kaçağı olan mactnka newepa marka rakı 9. adet gümrük kaçağı olan Black Ram marka viski ele geçirildi.Ele geçirilen ürünlerin Toplam piyasa değeri 12,500 TL olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.