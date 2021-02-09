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İnegöl'de kaçak yapıya geçit yok

Kaçak yapıyla mücâdelesini sürdüren İnegöl Belediyesi, Akıncılar kırsal mahallesinde tespit edilen 4 kaçak yapıyı yıktı.


Daha sağlıklı, estetik ve modern bir şehir oluşturmak adına çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, kaçak yapıyla mücâdelede taviz vermiyor. Denetimleri sıklaştıran İnegöl Belediyesi, uygunsuz yapılarla ilgili bugüne kadar çok sayıda yıkım gerçekleştirdi. Tespit edilen yapılar bir bir ortadan kaldırılıyor. Akıncılar kırsal mahallesinde 4 ayrı noktada kaçak yapının tespiti yapıldı. Söz konusu yapılarla ilgili verilen sürenin dolmasının ardından, İnegöl Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kaçak yapılara ilişkin yıkım çalışmasının startını verdi. Söz konusu kaçak yapıların yıkımı, belediye ekiplerince gerçekleştirildi.


İnegöl Belediyesi'nden yapılan açıklamada, bu ve buna benzer kaçak yapılarla mücâdelenin süreceği, kaçak yapıya kesinlikle müsaade edilmeyeceği ifade edildi.

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