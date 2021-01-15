İnegöl'de kar yağışı kısa sürdü

Yurdun bir çok bölümünde başlayan kar yağışı, Bursa'nın İnegöl ilçesinde de görüldü. Ancak sabaha karşı başlayan kar yağışı fazla etkili olmadı.

İnegöl'de 2021 yılın ilk kar yağışı sabah karşı başladı. İşe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, yağan kar yağışıyla şaşkına döndü. Ancak beklenen yağış istenilen gibi olmadı. Sadece araç ve evlerin çatıları beyaza büründü. Yağışlar şehir merkezinde hafif yağmurla birlikte devam ederken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı devam etti.