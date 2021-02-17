İnegöl'de karda kaçak inşaatlara balyoz

İnegöl Belediyesi, bir yandan da kaçak yapıyla mücadelesini sürdürüyor. Şehrin mimarîsini olumsuz etkilediği gibi kontrolsüz şekilde yapıldığı için tehlike de arz eden kaçak yapılar bir bir tespit edilerek yıkılıyor. Yeniceköy'de 2 katlı binanın üzerine kaçak olarak üçüncü katın çıkıldığı tespit edildi. Söz konusu yapıyla ilgili yer sahibine verilen sürenin dolmasının ardından, İnegöl Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kaçak yapıya ilişkin yıkım çalışmasının startını verdi. Söz konusu kaçak yapının yıkımı kara rağmen gerçekleştirildi.

İnegöl Belediyesinden yapılan açıklamada, bu ve buna benzer kaçak yapılarla mücadelenin süreceği, kaçak yapıya kesinlikle müsaade edilmeyeceği ifade edildi.