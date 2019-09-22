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İnegöl'de kayıp alarmı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir rehabilitasyon merkezinde kalan 90 yaşındaki zihinsel engelli şahıs kayboldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir rehabilitasyon merkezinde kalan 90 yaşındaki zihinsel engelli şahıs kayboldu. Kayıp adam için ekipler seferber oldu.


Alınan bilgilere göre, İnegöl ilçesine bağlı Akhisar Mahallesinde bulunan özel bir rehabilitasyon merkezinde kalan Ruşen Rodoplu'nun (90) olmadığı gören rehabilitasyon çalışanları çevrede arama yaptı. Yapılan aramada şahsa ulaşılmayınca durum jandarma ve polis ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler durumu AFAD ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD, İnegöl İHH arama kurtarma ekipleri çevrede arama çalışmalarına başladı. Onlar kişi çevrede arama çalışmalarını sürdürüyor. Ancak yapılan aramada şahsın izine rastlanmadı.

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