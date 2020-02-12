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İnegöl'de kaza: 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yarlandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yarlandı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsüne plakasız motosiklet kullanmaktan dolayı 4 bin 500 TL ceza kesildi.


Kaza Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Ankara Caddesi üzerinde plakasız ve hurda kaydı bulunan motosikleti ile seyir halinde olan 54 yaşındaki İbrahim E, Avarlar kavşağından belediye istikametine seyir halindeyken Yasemin Ö. (43) idaresindeki 16 LCR 56 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yere düşen motosiklet sürücüsü İbrahim E. yaralandı. 112 ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, hurda kaydı ve plakasız motosiklet ile trafiğe çıkarak trafiği tehlikeye düşürdüğü için 4 bin 500 lira ceza kesildi. Kazayla alakalı tahkikat devam ediyor.

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