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İnegöl'de kaza 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl İlçesine bağlı Mahmudiye Mahallesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil park halindeki bir otomobile çarptı.

Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı Mahmudiye Mahallesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil park halindeki bir otomobile çarptı.


Edinilen bilgiye göre kaza Mahmudiye mahallesi suyolu cami sokakta meydana geldi. İ.Y idaresindeki 16 YC 507 plakalı otomobil seyir halindeyken biranda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil park halinde olan 16 KEN 76 plakalı arabaya çarparak ancak durabildi. Kazada sürücü yaralanırken, otomobilin yol kenarındaki bir derneğe girmemesi büyük bir facianın önüne geçti. Maddi hasar alan araçlar kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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