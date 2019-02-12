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İnegöl'de korkutan yagın

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 4 katlı apartmanda çıkan yangın korkuttu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 katlı apartmanda çıkan yangın korkuttu.


Kemal Paşa Mahallesi Sefa Sokağı'nda 4 katlı apartmanın ikinci katında ikamet eden Fatih Yavuz'a ait dairede yangın çıktı. Elektrik ısıtıcısından dolayı banyoda çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. Bir anda evin içerisini dumanlar kaplayınca evde oturanlar durumu itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri banyoda çıkan yangını söndürdü. Evin banyo kısmında maddi hasar meydana geldi.


Yangın sırasında Fatih Yavuz'un üst katında oturan komşularından birinin cep telefonuyla yangını çektiği görüldü. Olan biteni mahalle halkı meraklı gözlerle izlerken, yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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