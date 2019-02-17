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İnegöl'de korkutan yangın: 1 yaralı

Bursa İnegöl’de 3 katlı binanın üst katında yangın çıktı.

Bursa İnegöl'de 3 katlı binanın üst katında yangın çıktı. Yangında evde bulunan bir kişi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.



Yangın, Bursa'nın İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Batır'a ait dairenin mutfak bölümünde tüpün alev alması sonucu çıkan yangında yaşlı ve hasta olan ev sahibi yanmaktan son anda kurtarıldı. Dumandan zehirlenen yaşlı adam özel araçla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri güçlükle alev alev yanan evi söndürdü. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.

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