İnegöl'de kurtuluş kutlamalarında Oğuzhan Koç rüzgârı

İnegöl Belediyesi, şehrin düşman işgâlinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümünü çeşitli faaliyetlerle kutladı. Kutlamalarda Oğuzhan Koç da sahne aldı.

6 Eylül 1922'de düşman işgâlinden kurtulan İnegöl, bu yıl kurtuluşun 99'uncu yılını kutladı. Pandemi tedbirleri alınarak sabah başlayıp akşama kadar süren kutlamalar, kortej yürüyüşü ve Oğuzhan Koç konseriyle sona erdi. Sabah resmî törenler ve şehitlik ziyaretiyle başlayan kurtuluş kutlamaları, akşam 19.30'da kortej yürüyüşü ile devam etti. Kaymakam Eren Arslan ile Belediye Başkanı Alper Taban başta olmak üzere siyasî parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşların iştirâk ettiği kortej, İnegöl AVM önünden başlayıp Hikmet Şahin Kültür Parkına kadar devam etti.

Kortejde protokol ve ilçe halkının yanı sıra İnegöl Mehteri, atlı birlikler, temsili yaya birlikleri, folklor ve kılıç kalkan ekibi, nostalji araçları, kros motosikletler, bisiklet sporcuları, İNDAK ekibi ve off road araçları da yer aldı. Kortej geçişleri sırasında vatandaşlar mehter marşlarıyla coştu.

Kortejin sona ermesinin ardından Nikâh Dairesi önünde konser verildi. 21.00'da sahneye çıkan Oğuzhan Koç, hayranlarını coşturdu. Gençler Oğuzhan Koç'un seslendirdiği şarkılar eşliğinde gece boyunca eğlendi.