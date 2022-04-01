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İnegöl'de Kütüphaneler Haftası dolu dolu kutlandı

İnegöl Belediyesi, 28 Mart-03 Nisan tarihleri arasında kutlanan Kütüphaneler Haftası çerçevesinde her gün bir etkinlik düzenledi.


İnegöl Belediyesi, Nöbetçi Kitaphaneler organizasyonuyla 28 Mart-03 Nisan tarihleri arasında kutlanan Kütüphaneler Haftasını dolu dolu kutladı. Pazartesi günü okuma etkinliği ile başlayan haftası çerçevesinde her gün bir etkinlik düzenlendi.


Salı günü İnegöl Belediyesi koro ekibinden 8 kişi, Gençlik Merkezi Nöbetçi Kitaphanede farklı masalarda öğrenci gibi rezervasyon oluşturarak ders çalışmaya başladı. Sessizliğin oluştuğu anda, koro ekibinden bir kişi öncülüğünde etkinlik başlatıldı. Öğrenciler kütüphanede seslendirdikleri türküyle bir farkındalık çalışması ortaya koydular. Etkinlik, katılan kullanıcılara çikolata ikram ile son buldu.


Çocuk parkları kitaplarla süslendi


Çarşamba günü ise 200 adet kitap, çocuk parklarına bırakıldı. Güvenli park uygulamasının bulunduğu TOKİ Semt Sahası, Cemre Sokak Parkı, 430. Sokak Parkı ve Yel Sokak Parkında çocuklar parka gelmeden sabah erken saatlerde kitaplar oyuncakların üzerine asıldı. Burada kurulan kameralarla çocukların kitapları görünce yaşadıkları şaşkınlık kayıt altına alındı.


Kütüphaneler Haftası çerçevesinde Hızlı Okuma Kursu ve Bilgi Okur Yazarlığı eğitimleri de düzenlendi. Bu eğitimlerde de katılan öğrencilere sertifikalar verildi.

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