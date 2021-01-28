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İnegöl'de lapa lapa kar yağdı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kar yağışı birkaç gün aranın ardından tekrar başladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kar yağışı birkaç gün aranın ardından tekrar başladı. İlçe genelinde zaman zaman lapa lapa yağan kar vatandaşları sevindirdi. Kar yağışı yüksek kesimlerde ise daha çok etkili oldu.


Meteoroloji yetkilileri Marmara bölgesi için dün akşam itibariyle kar yağışının olacağını duyurmuştu. İnegöl'de beklenen kar yağışı dün gece saatlerinde başladı. Sabaha kadar etkili olan kar ilçeyi beyaza bürüdü. İlçede yağışlar öğle saatlerinde durdu. Kar zaman zaman şiddetini artırarak yağıyor. İnegöl'ün yüksek kesimlerinde ise yağışlar daha şiddetli şekilde sürüyor.


İnegöl'de gündüz 4 derece olarak ölçülen hava sıcaklığı gece ise eksi 6 derece olacak. Cuma günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

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