İnegöl'de maç sonu gerginlik

Lig Beyaz Grup'ta oynanan 20'nci hafta karşılaşmasında İnegölspor, sahasında Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u kendi sahasında 2-1 mağlup etti. Maç sonrası meydana gelen olayların ardından bazı taraftarlar gözaltına alındı.

İnegölspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor maçı sonrası ev sahibi İnegölspor taraftarları arasında tartışmalar yaşandı. Çıkan tartışma stat dışında da devam edince arbede yaşandı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Çevik kuvvet ekiplerinin de müdahale ettiği olaylarda emniyet güçleri taraftarları sakinleştirmek için uzun uğraş verdi. Taraftarlar uyarılara aldırmayınca polis ekipleri biber gazıyla müdahale ederek toplanan taraftarları dağıttı. Olay sonrası bazı İnegölspor taraftarları gözaltına alındı. Polis stat ve İnegölspor tesisleri önünde önlem alarak, herhangi bir olayın yaşanmaması için tedbirleri sürdürüyor.