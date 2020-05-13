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İnegöl'de maske ve sosyal mesafe kuralları hiçe sayılıyor

Covid 19 tedbirleri kapsamında önlemler devam ederken Bursa’nın İnegöl ilçesinde dışarıya çıkan çok sayıda vatandaşın maskesiz ve kalabalık bir şekilde gezmesi dikkat çekti.

Covid 19 tedbirleri kapsamında önlemler devam ederken Bursa'nın İnegöl ilçesinde dışarıya çıkan çok sayıda vatandaşın maskesiz ve kalabalık bir şekilde gezmesi dikkat çekti.


Dünyayı yakıp kavuran Covid -19 virüse karşı Türkiye'de tedbirler devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sıklıkla vurgu yaptığı maske ve kalabalık ortamlardan uzak durun çağrısının İnegöl'de ihlal edildiği görüldü. İftar sonrası çok sayıda insan sokağa döküldü. Dışarıya çıkan vatandaşların birçoğunun maskesiz ve 1,5 metre mesafesine uymayarak gezmesi dikkat çekti. Ana caddelerde yetkililer önlemlerini artarken ara sokaklarda ise denetimlerin yetersiz kaldığı gözlendi. Birçok mahallede vatandaşlar toplu şekilde saatlerde bir araya gelerek sohbet ettiği görüldü. İnegöl'de gündüz yaşanan manzaraların benzerleri gecede yaşanıyor.


Birçok yerde toplu iftarlar nedeniyle vaka sayıların arttığı öğrenildi. İlçede en sıkıntılı mahallerin başında Huzur, Akhisar, Alanyurt, Mesudiye, Sinanbey, Burhaniye mahalleleri geliyor.


Vatandaşlar yetkililerin gereken denetimleri yapmaları çağrısında bulunurken herkesin kurallara uyması gerektiğini vurguladı.

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