İnegöl'de Merkez Park şekilleniyor

İnegöl Belediyesi'nin önemli projelerinden biri olan Merkez Park'ta çalışmalar sürüyor. Şehrin çehresini değiştirecek proje vatandaşlar tarafından da heyecanla bekleniyor.

İnegöl Belediyesi, şehrin merkezinde prestijli bir meydan kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan Kent Meydanı ve Yaşam Alanı projesi devam ederken, bir yandan da eski hükümet konağı, kaymakamlık lojmanı ve sedir kafenin bulunduğu alanda meydanı tamamlayacak 11 dönümlük arazi üzerinde Merkez Park projesi yükseliyor. Çalışmaları bir süre önce başlayan Merkez Park Projesi, hızla ilerliyor.

Vatandaşların da heyecanla beklediği projede, yer altı otoparkı için beton dökme işlemi sürüyor. 7 ay hedefiyle ilk kazmanın vurulduğu Merkez Park projesinin 2023 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Şehrin merkezinde adeta İnegöl'ün çehresini değiştirecek projede, özellikle yeşil alanlar dikkat çekiyor. Proje çerçevesinde alanda halihazırda bulunan 90 civarında ağaç 280'e çıkmış olacak. Projenin yer altı otoparkı 130 araç ve etrafındaki açık otoparkların sayısı ise 70. Toplamda 200 araçlık otoparkın oluşacağı projede, bölgedeki ATM'ler de daha düzenli ve toplu bir hale getirilecek. Beraberinde bisiklet park alanları, kafeterya, yürüyüş yolları ve etkinlik alanları ile İnegöl'ün nefes alacağı bir meydan olacak.