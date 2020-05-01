İnegöl'de mevsimlik işçilerinin kalacağı yerler düzenleniyor

Yaz sezonu öncesi farklı şehirlerden gelen mevsimlik işçilerin barındığı alanlarda İnegöl Belediyesi'nin düzenleme çalışmaları sürüyor. Şehrin farklı noktalarında yapım çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

Sanayisiyle olduğu kadar tarımıyla da adından söz ettiren İnegöl'de, yaz sezonunda pek çok şehirden mevsimlik işçiler geliyor. Tarım sektöründe önemli bir role sahip mevsimlik işçilerin şehrimizde kaldığı süre içerisinde konakladıkları alanlar da İnegöl Belediyesi tarafından düzenlenerek yeni sezona hazırlanmaya başladı. Bir yandan korona virüsle mücadele sürerken bir yandan da şehrin dört bir yanında çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, bu kapsamda Kemalpaşa Mahallesi Ocakbaşı Sokak ile Mesudiye Mahallesi 2. Yunus Emre Sokakta asfalt yama çalışması gerçekleştirdi. Fen işleri ekipleri Orhaniye Mahallesinde Baykut Sokak üzerinde menfez yapımını sürdürürken, Atatürk Bulvarı üzerinde de bozuk tretuvarların tamiratı yapıldı.

Öte yandan, yaz sezonunda pek çok şehirden mevsimlik tarım işçisi ağırlayan İnegöl'de, mevsimlik işçilerin konaklama alanlarında da düzenlemeler yapılıyor. Konaklama alanları fen işleri ekipleri tarafından uygun şekilde hazırlanıyor. Çeltikçe Mahallesi'nde de arazi yolları greyder ile tesviye ediliyor.