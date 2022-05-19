İnegöl'de milli mücadelenin 103. yılı coşkuyla kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi İnegöl'de de düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesini başlatmak için silah arkadaşıyla birlikte Bandırma Vapuruyla 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasının 103'üncü yıl dönümü, bugün tüm yurtta olduğu gibi şehrimizde de coşkuyla kutlandı. Milli Mücadelenin 103'üncü yılının kutlandığı bu yıl, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları İnegöl'de Çarşamba günü gerçekleştirilen etkinliklerle başlamıştı.

19 Mayıs coşkusu bu sabah devam etti. Resmi törenler 09.30'da Atatürk anıtında gerçekleştirildi. İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü çelenginin anıta sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve istiklal marşının ardından sona erdi.

19 Mayıs Bayramı kutlamaları daha sonra İnegöl Kapalı Spor Salonunda İnegöl Spor Lisesi tarafından hazırlanan programla devam etti. Spor Lisesi Müdürü Orhan Atan ve İlçe Spor Müdürü Yusuf Şevki Yücel, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptılar. Şiirlerle süslenen programda, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ile Gençliğin Ataya cevabı da öğrenciler tarafından okundu. Spor Lisesi öğrencilerinin hazırladığı gösterilerle devam eden törende, öğrencilerin şovları adeta nefesleri kesti. Programı salonu dolduran öğrenciler ve vatandaşlar ilgiyle takip etti.

Ödül töreni düzenlendi

Kutlama töreninin sonunda, İnegöl Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Spor Müdürlüğü organizasyonuyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyaları takdim edildi. Ayrıca bu öğrencilerin okul idarecilerine de plaket verildi. Kutlamalar, toplu hatıra fotoğrafıyla sona erdi.