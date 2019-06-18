İnegöl'de Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Mahkeme salonunda şehit olan Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Bursa'nın İnegöl ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Yüzlerce kişi cenaze namazına katılırken namazı İnegöl Müftü Vekili Ömer Faruk Atan kıldırdı. İshakpaşa Camii'ndeki namazdan sonra dualar edildi. STK'lar adına Naci Kösoğlu bir basın açıklaması yaptı. Köseoğlu, "Mısır'ın ilk ve tek meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, kendisine yapılan sistematik işkence ve ihmaller ardından dün şehit olmuştur. Mursi, 17 Haziran'daki duruşmada haksız suçlamalara karşı hem kendini hem de davasını savunurken şehit edilmiştir. Mursi'nin şehadet haberini dünyaya büyük bir neşeyle bildiren cuntanın dikkatlerden kaçırmaya çalıştığı gerçekler, cinayet ardından daha net ortaya çıkmıştır. Şehit Mursi, yıllardır böbrek, karaciğer ve şeker hastalıklarından muzdarip olduğu halde, tedavileri keyfi biçimde engellenmiş, olumsuz hapishane şartlarında durumunun kötüleşmesi beklenmiştir. Günün 23 saatini tek başına hücre hapsinde geçiren Mursi, hayatının ciddi tehdit altında olduğunu daha bir kaç ay önce bizzat kendisi mahkemede açıklamıştı. Şehit Mursi'yi idam cezasıyla yargılayan Mısır cuntası, karar çıksa bile bir cumhurbaşkanını idam etmenin siyasi sonuçlarına katlanamayacağını bildiği için onu yavaş bir süreçte öldürmeyi tercih etmiştir. 6 yıldır hapiste bulunan şehit Mursi, bu süre zarfında sadece 3 defa ailesi ile görüşebilmişti. Avukatları ile görüşmesi de çok sıkı ve keyfi şartlara bağlanmıştı. Bu görüşmelerin hepsinde özgürlüğü kameralar önünde ve kişi mahremiyetine saygısız bir biçimde kısıtlanmıştı" dedi.