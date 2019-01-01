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İnegöl'de odunlukta çıkan yangın korkuttu

Bursa’nın İnegöl ilçesine odunlukta çıkan yangın mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine odunlukta çıkan yangın mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşattı.


Olay, Akhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Sabaha karşı 06.00 sularında Ataç Sokak üzerinde Y.K. isimli vatandaşa ait, içerisinde kullanılmayan ev eşyası bulunan kömürlükte bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Çevre sakinleri söndürme çalışmalarını izlerken, kömür, odun ve kullanılmayan ev eşyaları yandı. Yangının söndürülmesiyle mahalle sakinleri derin bir nefes aldı.

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