İnegöl'de okul güvenliği toplantısı

Bursa'nın İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, 31 Mart seçimleri öncesi muhtarları uyardı.

5. Mevsim Kültür Sanat Merkezi'nde yapılan okul güvenliği toplantısına Kaymakam Şükrü Görücü, Belediye Başkan Yardımcısı Gülhan Şahin, Jandarma Komutanı Binbaşı Ferruh Maden, Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Bilican, okul müdürleri, muhtarlar, jandarma ve emniyet personeli katıldı. 31 Martta yapılacak mahallî idare seçimleri hakkında da açıklamalarda bulunan Görücü, "Artık seçim dönemine girmiş bulunuyoruz. Bununla ilgili sıkıntılar olabilir. Bunun için gerek sosyal medyada paylaşımlarınıza, gerekse hatırlı insanlar ile ilişkilerinize dikkat edeceksiniz. Kaymakamlık olarak bizim görevimiz seçimlerin huzur içerisinde yapılmasını sağlamak. Seçimi yapmak işi ilçe seçim kurulunundur. İlçe seçim kurulunun talepleri doğrultusunda biz onlara araç gereç ve personel konusunda yardımcı olmak durumundayız" dedi.

Görücü, "Benim İnegöl'de gördüğüm kadarıyla siyasi partiler arasında gayet güzel ilişkiler var. Seçim döneminde siyasi partiler arasında bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum, ama 30 nüfuslu bir mahallede 8 muhtar adayı olursa sıkıntı olabilir. Bizim yoğunlaşmamız gereken konu budur. Gerek şimdiki muhtarlarımıza, gerek muhtar adaylarımıza şimdiden söylüyorum. Elektrik kesildi, panoya kedi girdi, yok öyle oldu, yok böyle oldu gibi mazeretleri önceden önlemek için her türlü hazırlığı yapmamız gerekiyor. Elektrik sıkıntılarının olmaması için UEDAŞ yetkilileri tedbir alsınlar, gerekiyorsa jeneratör temin etsinler" diye konuştu.

Görücü, "Şunu açık ve net bir şekilde söylüyorum; kanunsuz iş yapan İnegöl'ü terk etsin. İnegöl'ün huzuru için, okulların huzuru için her türlü tedbiri almakta kararlıyız, aldığımızı da görüyorsunuz. Mutluysan, çalışmaların sırasında yüzün gülüyorsa başarı gelir. Bunu sağlamak okuldaki hizmetliden öğretmen ve idarecilere kadar herkesin el ele vermesiyle mümkün olur" dedi.