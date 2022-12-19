İnegöl'de otomobil hırsızları yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil hırsızları, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Orhaniye Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde park halindeki 16 RBA 62 plakalı otomobil, 2 şahıs tarafından çalındı. İhbar üzerine harekete geçen asayiş ekipleri ilçe genelinde araştırma yaptı. Yapılan takip sonucu ekipler, aracı İnegöl-Yenişehir yolu kenarındaki toprak yolda fark etti. Kovalamaca sonucu araç önü kesilerek durduruldu. Şüpheliler İhsan V. (26) ve Erol U. (25) yakalanarak gözaltına alındı.

Otomobil ise incelemenin ardından sahibine teslim edildi.