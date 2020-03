İnegöl'de polis mesafe nöbetinde

Korona virüs nedeniyle Türkiye'de de can kayıplarında ve vaka sayılarında artış yaşanırken, yetkililer vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda uyarılarına devam ediyor. Dışarıya çıkan vatandaşların ise özellikle 1 metre mesafe kuralına uyması isteniyor. Bankalar tedbir amacıyla çalışma saatlerini değiştirirken, birçok banka artık 12.00'de hizmet vermeye başladı. Durum böyle olunca bankalar önünde uzun kuyruklar oluşmaya başladı. İnegöl'de polis ve zabıta ekipleri sık sık araçlarda anons yaparak, zorunlu olmadıkça vatandaşı dışarıya çıkmamaları konusunda uyardı. Her vakit ezanların ardından camilerin minarelerinde de aynı anonslar yapılıyor. Yine tedbirler kapsamında İnegöl emniyeti her banka önünde polis görevlendirerek sık sık vatandaşları mesafelerini korumaları konusunda ikaz ediyor. Emniyet ekipleri yaşlı olanların da kimliklerini kontrol ederek 65 yaş ve üzerindekileri evlerine gönderiyor. Bankalar ve resmi kurumlar gelen talimatlar doğrultusunda hiçbir 65 yaş üstü vatandaşın işlemlerini yapmıyor ve içeriye almıyor.