İnegöl'de ramazan coşkusu

İnegöl Belediyesi'nin ramazan ayı boyunca 8 gece gerçekleştireceği Kuran-ı Kerim tilaveti ve teravih namazı programlarının ilki Hafız Erhan Mete'nin katılımıyla İshakpaşa Camisi'nde gerçekleştirildi.

İnegöl Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerife özel etkinliklerin başlangıcı ilk teravih namazıyla birlikte verdi. Geçmiş yıllarda da düzenlenen teravih programları kapsamında ramazan ayı boyunca 8 farklı camide Kuran-ı Kerim okuma yarışmasında dereceler elde etmiş hafızlar, İnegöllüler için Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirip teravih namazı kıldıracak.

Teravih namazı sonrası vatandaşlara cami bahçesinde Osmanlı Şerbeti ikramı da yapıldı. Burada bir açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “İshakpaşa Cami'sinde, tarihi bir mekanda ramazan ayının ilk teravih namazını eda etmiş olduk. İlçe halkımızla burada ramazan vesilesiyle, teravih vesilesiyle buluşmak, onlarla kucaklaşmak, hemhal olmak büyük mutluluk. İnşallah tüm İslam alemine huzur ve barış getirmesini diliyorum. Beraberinde maneviyatın, huzurun, tüm güzelliklerin ortaya çıktığı güzel bir ay. Dolayısıyla bunu dolu dolu yaşamak, bunlardan istifade etmek gerekiyor. Yanlışlıkları, hataları şöyle bir gözden geçirip birlik beraberlik içerisinde kucaklaşmaya dönük adımlar atmak lazım. İnşallah bundan hep birlikte, tüm İslam alemi ve ilçe halkımız istifade ederler. Rabbim bizi bugünlere eriştirdiği gibi Kadir Gecesi'ne hem de bayrama kavuştursun. Güzellikler içerisinde bizleri yine hep birlikte buluştursun. Bu vesileyle bir kez daha tüm ilçe halkımızın ramazan ayını tebrik ediyorum” dedi.