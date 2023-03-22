İnegöl'de ramazan öncesi tüm fırınlar denetlendi

Ramazan süresince devam edecek denetimlerin ilk ayağında fırın, unlu mamuller ve tatlıcı iş yerlerinin tamamı denetlendi.

İnegöl Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif öncesi özellikle gıda alışverişlerindeki yoğunluğu da dikkate alarak Zabıta Müdürlüğü marifetiyle sıkı bir denetim atağı başlattı. Şehir genelinde ekmek fırını, unlu mamuller ve tatlıcı işyerlerinin tamamı denetimden geçti. Toplamda 196 işyeri denetlenirken, 17 iş yerine farklı konulardan cezai işlem uygulandı.

Zabıta Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ramazan ayı dolayısıyla şehrimizdeki 66 ekmek fırını, 105 unlu mamuller, 25 tatlıcı işyeri olmak üzere toplamda 196 iş yeri ekiplerimizce denetlenmiştir. Yapılan denetimlerde; işyeri açma ve çalıştırma belgesi, fiyat tarifesi, genel temizlik hususları, personel temizliği, uyarıcı levhalar, yaya yolu işgali, gramaj, ruhsata aykırı faaliyette bulunup bulunulmadığı gibi konular incelendi. 17 işyerine farklı konulardan cezai işlem uygulanmıştır.”

Öte yandan, ramazan süresince ve devamında halk sağlığını korumak adına gıda üretimi ve satışı yapılan işyerlerine yönelik denetimlerin arttırılarak devam edeceğini duyurdu.