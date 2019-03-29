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İnegöl'de ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi

BURSA (İHA) – Bursa’nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerince yapılan uygulamalarda 4 adet ruhsatsız taban, 2 tüfek ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

BURSA (İHA) – Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerince yapılan uygulamalarda 4 adet ruhsatsız taban, 2 tüfek ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.


İnegöl polisi her gün farklı noktalarda sabit ve seyir halindeki uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. İlçenin farklı noktalarında yapılan uygulamalarda araçlarda gerçekleştirilen aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tüfek, bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Ayrıca kom ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde çok sayıda satışa hazır çıkı tabir edilen uyuşturucu maddesi ile uyuşturucu hap ele geçirildi. Silah sahiplerine emniyet ekipleri tarafından gereken yasal işlemler uygulandı.

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