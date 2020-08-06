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İnegöl'de sahte içki imalathanesine baskın

Bursa İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Büro amirliği ekiplerince kaçak alkol imalatı yapılan adrese operasyon düzenlendi.

Çok sayıda kaçak alkol ele geçirildi. Yapılan alkollerin ucuz fiyatlara internet üzerinde satışı yapıldığı öğrenildi.


Edinilen bilgilere göre KOM ekipleri, İnegöl'de tespit ettikleri bir adreste sahte içki imal edilip, internet sayfaları üzerinde satış yapıldığını belirledi. Söz konusu adresi takibe alan ekipler, B.D isimli bir şahsın gelip bir koli alıp ayrıldığını fark etti. Bunun üzerine aracı takip eden KOM ekipleri, bir süre sonra aracı durduruldu. Yapılan aramada araçta kutu içerisinde bandrollü şekilde 35 adet rakı ele geçirildi. Sürücü B.D. gözaltına alındı.


KOM ekipleri daha sonra üretim yapılan adrese baskın yaptı. İçeride yapılan aramada henüz paketlenmemiş damacana içerisinde 12 litre sahte rakı ve iş yeri içerisinde boş halde çok sayıda farklı boyutlarda Rakı şişeleri, viski şişeleri, Vodka şişeleri ele geçirildi. Sahte içki imal edip satan İ.A. ise gözaltına alındı. İ.A. ifadesinde internet üzerinden yaptığı araştırmalarda alkol imal etmeyi öğrendiğini söylediği öğrenildi.

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