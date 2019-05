İnegöl'de şehit ve gazi aileleri iftarda buluştu

İnegöl'de bulunan şehit ve gazi aileleri, bir simit firması sponsorluğunda İnegöl Belediyesi organizasyonuyla düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

İnegöl Belediyesi, bir simit firması sponsorluğunda şehrimizdeki şehit ve gazi ailelerini iftar sofrasında buluşturdu. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerifin dolu dolu yaşandığı şehrimizde, tüm şehit aileleri, gaziler ve gazi ailelerini bir araya getiren organizasyona Kaymakam Şükrü Görücü ve eşi Nurşen Görücü, Belediye Başkanı Alper Taban ile eşi Birnur Taban, Jandarma Komutanı Binbaşı Ferruh Maden ve Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin ile İnegöl Muharip Gaziler Derneği Başkanı Selami Seymen de katıldı.

İftar sonrası kısa bir teşekkür konuşması yapan işletme sahibi Serkan Kavak, “Öncelikle davetimize katılarak bizleri onure eden değerli şehit ve gazi ailelerimize teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bizlere bu anlamlı program için destek veren Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, davetimize katılan protokol üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Şehit ve gazi ailelerine hitaben bir konuşma yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise “Bu akşam bir simit firmamızın sizleri bu sofralarda buluşturması vesilesiyle bizler de bir araya geldik. Ben öncelikle ramazanınızı tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ramazan vesilesiyle de olsa sizlerle birlikte olmak çok güzel” dedi.

Belediye olarak ramazan ayına özel bir dizi iftarlar organize etmek istediklerini hatırlatan Taban, “Bunları da hayırseverlerimiz aracılığıyla organize etmeye çalışıyoruz. Bu yıl şehrimizde iftar çadırı açtık. O sofralarda da her akşam vatandaşlarımızla iftarlarda buluşuyoruz. Yine aile ziyaretlerimiz oluyor, yeri geliyor farklı iftar etkinliklerine katılıyoruz. Ramazanın ruhuna uygun şekilde, birlik ve beraberlik içerisinde inşallah bu günü de geçireceğiz. Rabbim inşallah bugüne olduğu gibi Kadir Gecesi ve bayramına da bizleri eriştirsin. Bu akşam bizleri kırmayıp davetimize katılan herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, rahmeti rahmana kavuşmuş şehitlerimizin de tamamını saygı ve minnetle anıyorum” şeklinde konuştu.

Son olarak bir konuşma yapan Kaymakam Görücü de “Böyle anlamlı ve güzel bir günde sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Ramazanınızı tebrik ediyorum. Bolluğun, bereketin, birlik ve beraberliğin doruğa ulaştığı günlerdeyiz. İnegöl'de de bunu dolu dolu hep birlikte yaşıyoruz. Bugün işyerimizin ev sahipliğinde, belediye başkanımız ve protokolümüzle sizlerle birlikte olmak ayrıca gurur verici. Çünkü sizlerin evlatları kanlarıyla bu toprakları vatan yaptı. Ben şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Her zaman söylüyoruz; kanla boyanmamış kumaştan bayrak, şehidi olmayan topraktan vatan, şehadetin ve şehidin ıstırabını çekmeyen milletten de büyük millet olmaz. Biz bunları hep yaşadığımız için büyük bir milletiz. Büyük millet olmanın gereği de sizlerle birlikte olmak, sizlere sahip çıkmak, şehitlerimizi her zaman anmak, gazilerimizle birlikte olmak bizler için son derece önemli. Eğer bugün bu topraklarda yaşıyorsak, suyunu içiyor, temiz havasını soluyorsak, minarelerimizde 5 vakit ezan okunuyorsa, ay yıldızlı bayrağımız göklerde dalgalanıyorsa, bunu biz geçmişimize ve şehitlerimize borçluyuz. Şunu bir kez daha ifade etmek istiyorum; biz her zaman olduğu gibi bir olacağız, beraber olacağız, güçlü olacağız, dosta güven, düşmana korku salacağız” ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından İnegöl Muharip Gaziler Derneği Başkanı Selami Seymen, Belediye Başkanı Alper Taban'a teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu.