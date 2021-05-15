İnegöl'de semt pazarları denetlendi

Covid-19 tedbirleri kapsamında ilan edilen 17 günlük tam kapanma döneminde haftada bir gün açılması kararlaştırılan semt pazarları farklı noktalarda bugün açıldı. Protokol üyeleri açılan pazarlarda vatandaş ve üreticilerle bir araya gelerek hem bayramlarını kutladı hem de denetim gerçekleştirdi.

Tam kapanmanın son günlerinde kurulan semt pazarlarında yoğunluğu önlemek amacıyla İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü günler öncesinden sıkı önlemler aldı. Pazar tezgâhları aralıklı mesafelerle açılırken, girişlerde ise vatandaşlar maske ve mesafe konusunda tek tek uyarıldı. Alınan önlemlerle yoğunluk yaşanması engellendi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Kaymakam Eren Arslan ve Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir ile birlikte farklı noktalarda açılan semt pazarlarında denetime çıktı. Farklı noktalarda açılan semt pazarlarında denetim gerçekleştiren protokol üyeleri vatandaşlar ve üreticilerle bir araya geldi. İçişleri Bakanlığı'nca alınan Covid-19 tedbirlerine uyum noktasında azami derecede dikkatli olunması yönünde vatandaşlara uyarılarda bulunan Başkan Alper Taban ve Kaymakam Eren Arslan, sürecin vatandaşlarımızın dikkatiyle kısa sürede aşılacağını belirttiler.

Alınan kararlar sağlık için

Bakanlık nezdinde alınan ve uygulamaya geçen kararların vatandaşlarımızın sağlığı için olduğunu belirten İnegöl Kaymakamı Eren Arslan denetim esnasında bir açıklama yaptı. Kaymakam Eren Arslan, “Daha önce alınan karar gereğince ayın 8 ve 15'inde kurulacak pazarlarla ilgili düzenleme doğrultusunda bugün de burada pazarlarımızı denetliyoruz. Gördüğünüz gibi pazar tezgâhları arasındaki mesafeler son derece ferah bir alana yayılmış durumda. Pazar esnafının da bütün kurallara uymasıyla sağlıklı bir alışveriş ortamı oluşmuş durumda. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Duyarlılık gösteren Pazar esnafı ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bütün alınan kararlar ve tedbirler sağlığımız için. Tüm hemşerilerimizin bayramını bir kez daha kutluyorum” diye konuştu.

Alınan önlemlerle birlikte hem esnafın hem de vatandaşların rahat bir şekilde alışveriş yapması konusunda düzenin oluştuğunu ifade eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Tüm ilçe halkımızın bayramını tebrik ediyorum. Sağlık içerisinde geçmesini temenni ediyorum. Bugün pazarlarımızı dolaşıyoruz. Esnafımıza ve vatandaşlarımıza selam veriyoruz. Gayet düzenli bir şekilde süreç devam ediyor. İnşallah her yaptığımız işi bu şekilde sağlık içerisinde yapmaya devam edelim istiyoruz. Ne esnafımız ne de vatandaşlarımız etkilensin. Gördüğümüz kadarıyla da şu anda tüm pazarlarımızda güzel ve oturmuş bir düzen oluştu. Vatandaşlarımızda alışverişlerini rahat bir şekilde yapıyor. Herkese sağlık ve sıhhat diliyorum” dedi.