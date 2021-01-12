İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İnegöl'de şiddetli lodos etkili oluyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde şiddetli lodos hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde şiddetli lodos hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Şiddetli rüzgar zaman zaman hızını artırarak devam ediyor. Hem sürücüler hem de vatandaşlar zor anlar yaşıyor.


Havaların mevsim normallerinin üzerinde gitmesiyle batı bölgeleri yağmur ve kara hasret kalırken, İnegöl'de lodos hayatını felç etti. Şiddetli rüzgarla birlikte hem sürücüler hem de yayalar zor anlar yaşıyor. Rüzgarın etkisiyle ağaçlar yerinde sökülecek gibi sallanırken, trafik lambalarının sallanması rüzgarın şiddetini ortaya serdi. Rüzgar şiddetini her dakika artırarak devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.