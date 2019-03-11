İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İnegöl'de silah ve uyuşturucu operasyonu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde tarafından yapılan operasyonlarda çok sayıda ruhsatız silah, kaçak içki, uyuşturucu ve mermi ele geçirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarafından yapılan operasyonlarda çok sayıda ruhsatız silah, kaçak içki, uyuşturucu ve mermi ele geçirildi.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği, Asayiş Büro Amirliği, Önleyici Hizmetler Büro Amirliği, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği, Yunus timleri ve Terörle Mücadele ekipleri tarafından yapılan uygulamalar neticesinde çok sayıda ruhsatsız tabanca, kaçak içki, mermi ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan suç unsuru maddelere el konulurken, çok sayıda şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Bu tür operasyonların devam edeceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.