İnegöl'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesine bir kişi yolda yürüdüğü sırada bir araçtan açılan ateş sonucu yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Sinanbey Mahallesi'nde henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler bir araçla sokak ortasında yürüyen H.U. isimli şahsa silahla ateş edip kayıplara karıştı. Ayağında yaralanan şahıs özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan olay sonrası çok sayıda polis bölge sevk edildi. Emniyet ekipleri olaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.