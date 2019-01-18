İnegöl'de sis kabusu, görüş mesafesi sıfıra düştü!

Bursa'nın İnegöl ilçesine dün geceden bu yana etkili olan yoğun sis her dakika artarak devam ediyor. Sis nedeniyle şehir merkezi dahil Bursa-Ankara yolu, İnegöl-Alanyurt yolunda görüş mesafesi sıfıra indi. Araçlar trafikte ilerlemekte zor anlar yaşıyor.

İki gündür İnegöl merkezinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi sıfır metrenin altına düştü. Bursa-Ankara yolu ve İnegöl-Alanyurt güzergahında yollarda seyir halinde bulunan sürücüler zor anlar yaşarken, herhangi bir kazaya karışmamak için yoğun çaba harcıyorlar. Hava sıcaklığı eksi derece olarak ölçülürken sis de etkisini iyice artarak devam ediyor. Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarıyorlar.

Sabah saatlerinde görüş mesafesi 5 metre olan İnegöl genelinde, yoğun sis akşam saatlerinde de artarak devam ediyor. Sisle birlikte ilçede göz gözü görmezken görüş mesafesi sıfır altına indi. Öte yandan İnegöl'de etkisini gösteren sis yüzünden Küçük Sanayi Sitesi'nden Bursa-Ankara karayoluna geçişi sağlayan yoldan araç geçişine izin verilmiyor.