İnegöl'de süper meyve 'aronya'nın hasadı başladı

Yüksek antioksidan içermesi ve pek çok vitamine sahip olmasından dolayı sağlığa olumlu etkileri nedeniyle “süper meyve” olarak da adlandırılan aronyanın, Bursa'nın İnegöl ilçesinde hasadına başlandı.

Sayısız faydası keşfedilen aronya meyvesi, Türkiye'de de popüler bir ürün haline gelmeye devam ediyor. Dikimden sonraki 3. yıl dekara 750 kilogram, 4. yıl bin 500 kilogram ve 5. yıl bin 800 kilograma kadar meyve alınabilen, aynı zamanda yüksek antioksidan ve pek çok vitamin içerdiğinden dolayı sağlığa olumlu etkileri nedeniyle “süper meyve” olarak da adlandırılan aronya meyvesinin, kalorisi de oldukça düşük. 100 gram aronya yaklaşık olarak 47 kalori. Sağlığa faydaları saymakla bitmeyen, idrar yolu enfeksiyonlarını önlemesinden bağışıklık sistemini güçlendirmesine, yüksek tansiyona iyi gelmesinden karaciğeri koruyucu özelliğine, metabolik sendrom riskini azaltan, cildi koruyucu ve yaşlanmayı geciktirici özelliklerinden kronik hastalık riskini azaltmasına, kalp/damar sağlığını koruması ve kansere karşı koruyucu etkilerine kadar pek çok faydası bulunan aronyanın üretimi, İnegöl'de 600 dönüme kadar ulaştı.

Hasat etkinliği düzenlendi

Hasat sezonu başlayan aronya için Gazelli Mahallesinde Özgür Bayraktar'a ait arazide hasat etkinliği düzenlendi. Şehir içi ve şehir dışından pek çok katılımcının katıldığı hasat etkinliğinde, aronyanın geleceğine dair önemli mesajlar verildi. Hasat etkinliğinin açılışında konuşan Gazelli Mahallesi Muhtarı Hüseyin Erden, “Köyümüzde bir ilk olan aronya yetiştiriciliği ile ilgili güzel bir başlangıç yaptık. Şu anda ekili 80 dönüm civarı aronya var köyümüzde. Önümüzdeki yıllarda bunu bir festival havasında yaparsak daha güzel olur. Katılan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

"Geleceğin meyvesi, aronya"

Hasat etkinliğinin davetlilerinden biyolog Can Kayacılar da aronya hakkında bilgiler verdi. Kayacılar, “Aronya geleceğin meyvelerinin başında geliyor. Çünkü biz toplum olarak diyabet, kanser, kalp damar hastalıklarıyla boğuşuyoruz. Bunun çözümü aronya tüketiminden geliyor. Aronya tüketimini seneye yayarsak, bunların kurtulmuş oluruz. Üzüm en fazla antioksidan deposu ürün olarak bilinir. Aronya bunun 10 kat daha fazlasına sahip bir meyve. Süper meyvelerin başında geliyor Aronya. Sürekli tüketimde diyabetin önlenmesi, kalp damar hastalıklarının engellenmesinde çok önemli. Aronya ile aslında yüksek katma değerli ürünler de yapmalıyız. Aronyanın kendi özünü çıkarıp bunu kapsüllere, tabletlere koyup ya da gıdaları bu şekilde zenginleştirebiliriz. Gıda takviyesi olarak da kullanılabilir. İnşallah İnegöl'de Başkanımızın da destekleriyle böyle bir tesisi buraya kazandırmak istiyoruz” diye konuştu.

Aronya üretimi 600 dönüne ulaştı

İnegöl İlçe Tarım Müdürü İbrahim Ekren de son 4-5 yılda aronya ve yaban mersininin öne çıktığına dikkat çekerek şöyle konuştu:

“İnegöl olarak belediyemizin de destekleriyle marka olma adına güzel çalışmalar yapıyoruz. Son 4-5 yılda bu noktada aronya ve yaban mersini gündemde. Bunların İnegöl'de gelişmesi adına hem belediyelerimizin hem Bakanlığımızın ciddi destekleri var. Şu an 600 dönüm civarında İnegöl'de aronya üretim sahasının, 1000 dönüm dolayında da yaban mersini üretim sahası olduğunu biliyoruz. Bu rakamlar gün geçtikçe artıyor. Tabi her ürünün belli başlı sorunları var. Her ürün ilk çıktığında Pazar sorunu yaşıyor. Bunları zamanla aşacağımıza inanıyorum. Bu zaman ve süreç meselesi. Üreticilerimiz sabırlı olsun. Birkaç yıl içerisinde Pazar sorunu kalmayacak.”

"Birlik olmadığımız sürece başaramayız"

Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Külcü ise, “Tarım AŞ olarak yaban mersini ve aronyayı ciddi anlamda destekliyoruz. Bu yıl 170 bin aronya, 50 bin adet yaban mersini dağıtacağız. Talepleri topladık, 2 ay sonra dağıtımını yapacağız. En büyük sorunumuz pazar sorunu ancak biz önümüzdeki yıl için önemli çalışmalar yapıyoruz. Üreticiler olarak paramparçayız. Herkes kendisi pazarlıyor ürününü. Kesinlikle İnegöl olarak bir olmalıyız. Güzel bir soğuk hava deposu yaptık. Bir odayı yaban mersini ve aronya için çevirebiliriz. Üreten Çiftçiler Kooperatifinin soğuk hava deposu merkezi konumda, herkes kolaylıkla ulaşabilir. Ürünlerimizi burada toplayıp tek elden satalım. Diyelim ki İnegöl olarak bizim bin ton aronya, 5 bin ton yaban mersinimiz var. Gerekirse yurt dışından toplu Pazar bulalım. Tek elden satmadığımız sürece biz bu işi başaramayız. Çok güzel ürün. Bunun 100 katı kadar daha eksek biz buna Pazar bulabiliriz. Ancak birlik olmalıyız” ifadelerinde bulundu.

Aronya serüveni 2016'da başladı

Bahçesinde hasat etkinliği yapılan üretici Özgür Bayraktar da. “Biz aronya serüvenine 2016 yıllarında başladık. Hem Gazelli köyü olarak hem İnegöl Belediyesi, Ziraat Odası, İlçe Tarım Herkesin desteğini hissettik. Ülkemizin ihracatına da katkı sağlayacağını düşündüğümüz bir ürün aronya. Böyle bir yola girdik. Destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

"Gelişme arzusu içerisinde önder çiftçiler görüyorum"

İnegöl Belediye Başkan Alper Taban da, İnegöl tarımı ve aronya meyvesi ile ilgili yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“Bugün çok mutluyuz. Bunlar bir doğum sancısı olarak da ifade edilebilir. Gözünü açmış bir toplum, gelişme arzusu içerisinde olan önder çiftçiler görüyorum. İnegöl hem insanıyla hem de bereketli topraklarıyla kıymetli bir bölge. Şehrimizin 1065 km2'lik yüzölçümünün hemen hemen yarısı ormanlarla kaplı. Tabi buranın yapısına uygun, daha katma değerli ürünleri neden üretmeyelim.

Artık bırakın toprakta üretimi, topraksız tarım dediğimiz, dikey tarım dediğimiz, teknolojik tarım dediğimiz alanlara geçen ülkeler var. Burada da Allah vergisi bir toprak var. Ancak bizim burada bilgi eksiklerimiz var. Bugün burada buluşmamızı sağlayan önder girişimcimiz Özgür Bey gibi ileri görüşlü çiftçilerimizle iş güzel bir noktaya doğru ilerliyor. İnegöl kendini geliştiriyor. Biz de İnegöl Belediyesi olarak bu noktada mihmandarlık edebilme adına çalışmalar yapıyoruz. Bizim çabamız bu. Bizler kurumlar olarak desteklerimizi vereceğiz ancak bu desteklerin anlam bulabilmesi adına da bir çabanın olması lazım. Bu çabayı belki çiftçimiz tek başına yapamıyor. Destek lazım. Bu noktada bizler desteğimizi sürdüreceğiz.”

"Birlikten kuvvet doğar"

“Birlikten kuvvet doğar. Birlik olursak daha güçlü oluruz" diyen Başkan Taban, "Evet herkes ürününü tek tek satabilir. Ama birlikte olursan, fiyatı da sen belirlersin. Bunları endüstriye nasıl dökeriz konusunda da aramızda bilim insanları var. Nasıl daha katma değerli hale dönüştürürüz konusunu birlikte çalışacağız. Arkadaşlarımız bana dediler ki kooperatifleşmeliyiz ama kooperatifleri de doğru yönetmeliyiz. Buradan başlayan süreçle Sayın Cumhurbaşkanımızın da bizzat imzasıyla bir belediye bir kooperatif kurdurdu. Üreten Çiftçiler Kooperatifimiz kurulmuş oldu. Bir soğuk hava deposu kurduk. Şimdi üzerine güneş enerji sistemini kuracağız. Biz birlikte güç doğar dedik. Biz bir ve beraber olmanın avantajlarını kullanmak istiyoruz. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Aronya hasadımızın da hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından ise aronya tarlasında hasat yapıldı.